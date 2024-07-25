В Тольятти за 6,5 млн рублей продают озеро

В Центральном районе Тольятти на продажу выставлен водный объект - озеро площадью 4 га. В объявлении, размещенном на сайте "Авито", отмечается, что объект находится в собственности. Выручить за водоем планируют 6,5 млн рублей.
"Озеро малое, рыбоводное, общая площадь: 39912.8 м², расположение - ул.Ларина, 190, Центральный район Тольятти", - отмечается в объявлении.
Продавец заявляет, что вода в водоеме чистая. В доказательство готов предоставить документы - заключeние Cаpатовcкoго филиала ФГБHУ "BHИPО" о качеcтве вoды.
"Moжнo разместить коттеджный поселок или организовать кемпинг отдых. Для каждого озера можно отмежевать дополнительно участок 7 гектаров. На 2 фото точное местоположение всех моих объектов. По запросу направлю документы на собственность", - пишет продавец.
По телефону автор объявления пояснил, что речь - не о естественных водоемах, а об искусственных Васильевских озерах, созданных в 1978 году в качестве шлакоотстойников для завода "Фосфор". Каждое из озер имеет бетонное основание.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!