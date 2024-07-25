Глава Самарского региона оценил работу крупнейшего химического предприятия АО "Тольяттиазот"

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Тольятти посетил АО "Тольяттиазот" - один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Предприятие входит в Группу "Уралхим".

Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида. В мае предприятию исполнилось 45 лет.

"Сегодня мы приехали с большой командой правительства Самарской области, чтобы обсудить насущные вопросы развития и предприятия, и химического комплекса Самарской области. Не секрет, что для нашего региона развитие индустрии служит опорным в жизнеобеспеченности всего субъекта", - сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона осмотрел производственные мощности предприятия и ознакомился с технологическими процессами, в частности, с работой третьего агрегата карбамида, который был введен в эксплуатацию в конце 2023 года. Его запуск позволил не только увеличить общий выпуск карбамида на 85%, но и дополнительно создать порядка 100 новых рабочих мест.

Вместе с тем увеличение выпуска карбамида стало основой для создания современных экорешений и расширения линейки выпускаемой продукции: в 2024 г. ТОАЗ запустил производство реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей под маркой AUS 32. Проектная мощность установки - 20 тыс. тонн реагента в год.

Генеральный директор АО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский отметил, что, несмотря на трудности последних двух лет, предприятию удалось удержать все инвестиционные проекты и полностью воплотить их в жизнь.

Глава 63-го региона отметил стабильное развитие предприятия: "Те инвестпроекты, которые уже реализованы, позволяют с уверенностью сказать, что производимая вами продукция будет востребована - и уже востребована - не только в нашей стране, но и у иностранных партнеров в дружественных странах".

На встрече руководитель предприятия рассказал об инвестиционных проектах "Тольяттиазота" и о дальнейших планах. Вячеслав Федорищев подчеркнул важность их реализации для развития города и всего субъекта.

"С точки зрения развития города Тольятти и всего субъекта реализация этих планов критически важна, поэтому здесь поддержка правительства Самарской области будет оказана в полном объеме, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - На первом месте сейчас находятся, конечно, вопросы безопасности. И сегодня мы воочию увидели, что защищенность, которую вы за последние несколько лет внедрили, серьезная. Ваш опыт будем показывать другим".

В числе важнейших задач - информационная безопасность, кибербезопасность, экологическая составляющая.

"Вопросы экологической повестки для нас тоже в приоритете. Вы уже большую работу провели, и уменьшение объемов негативных выбросов в окружающую среду - хороший шаг. Мы с вами предметно обсудим, что можем сделать для сохранения этой динамики из года в год. Нам важно, чтобы инвестиционное развитие, новое производство шли по наилучшим доступным технологиям, внедрялись по самым высоким стандартам", - отметил руководитель области.

Также на встрече обсудили создание образовательно-производственного кластера на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа. На протяжении последних лет ТОАЗ проводит масштабную работу по популяризации инженерно-технических специальностей. Компания курирует профильные классы в четырех школах Тольятти, обеспечивает стипендиальную поддержку студентов, предоставляет возможность прохождения практики и оплачиваемых стажировок. Создание образовательного кластера позволит готовить кадры под запросы работодателей, минимизировать дефицит сотрудников на промышленных предприятиях.

По итогам встречи стороны приняли ряд решений и определили вектор дальнейшего сотрудничества.

"Тольяттиазот" последовательно реализует корпоративную политику, основанную на реализации социальных программ и проектов, направленных на развитие города и региона. Предложенными инициативами мы подтверждаем нацеленность на укрепление конструктивного и оперативного взаимодействия с органами власти", - сказал Анатолий Шаблинский.