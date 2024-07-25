"Продмаш" планирует строительство нового производственного корпуса на Заводском шоссе

Новый производственный корпус завода "Продмаш" может появиться в Самаре. Располагаться он будет в Советском районе, на Заводском шоссе, 11, литер Б.

В отношении объекта проводится Государственная экологическая экспертиза, в связи с чем администрация Самары объявила о проведении общественного обсуждения проекта, которое стартует 2 августа.

Как следует из уведомления, в новом корпусе планируется выпуск такой продукции, как прессованный и сварной настил.

Более подробно ознакомиться с проектом и высказать свое мнение жители Самары смогут по адресу: ул. Лукачева, 6. Общественное обсуждение продлится месяц — до 2 сентября.