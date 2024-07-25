"Продмаш" планирует строительство нового производственного корпуса на Заводском шоссе

Новый производственный корпус завода "Продмаш" может появиться в Самаре. Располагаться он будет в Советском районе, на Заводском шоссе, 11, литер Б.
В отношении объекта проводится Государственная экологическая экспертиза, в связи с чем администрация Самары объявила о проведении общественного обсуждения проекта, которое стартует 2 августа.
Как следует из уведомления, в новом корпусе планируется выпуск такой продукции, как прессованный и сварной настил.
Более подробно ознакомиться с проектом и высказать свое мнение жители Самары смогут по адресу: ул. Лукачева, 6. Общественное обсуждение продлится месяц — до 2 сентября.
Последние комментарии
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.