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Машиностроение Экономика и бизнес

Завод в Тольятти увеличил мощность производства колес благодаря ФРП

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из крупнейших производителей стальных колес в России — тольяттинский "Завод стальных колес" — нарастил мощности выпуска штампосварных колес для легковых и коммерческих автомобилей на 2 млн единиц в год.

Фото: Никита Петров

Установленные на предприятии новые роботизированные линии — первые в России, которые позволяют выпускать колеса диаметром от 18 до 19 дюймов. Инвестиции в расширение производства превысили 500 млн рублей. Из них 337 млн руб. в виде льготного займа по программе "Комплектующие изделия" предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Компания на средства займа ФРП приобрела автоматизированную линию изготовления обода колеса и линию штамповки дисков диаметром от 13 до 19 дюймов.

Ранее на заводе выпускали колеса диаметром от 13 до 16 дюймов. Благодаря этому общие производственные мощности предприятия возросли в 2,3 раза — с 1,5 млн до 3,5 млн колес в год.

Тольяттинский "Завод стальных колес" поставляет продукцию в крупные оптово-розничные сети по продаже автомобильных шин и колесных дисков. Увеличение производства стальных колес в Тольятти позволит компании занять до 50% российского рынка стальных колес, серьезно потеснив импорт. Кроме того, после прохождения процедуры номинирования завод планирует поставлять штампосварные колеса для "АвтоВАЗа" и автомобилестроительных предприятий. Стальные штампованные колеса изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и материалов. Уровень локализации превышает 95%.

"Благодаря ФРП мы провели масштабную модернизацию производства, внедрили современные автоматизированные линии с применением роботов-манипуляторов и значительно снизили долю ручного труда. Это позволило нарастить объемы выпуска в 2,3 раза и увеличить производительность труда на участке штамповки в два раза. Кроме того, мы расширили размерный ряд — теперь предприятие может выпускать новые для компании колеса диаметром от 16 до 19 дюймов в объеме до 1 млн штук в год", — рассказал директор ООО "Завод стальных колес" Валерий Шиянов.

Поддержку предприятиям оказывает также созданный в 2019 г. Государственный фонд развития промышленности Самарской области. За время своей деятельности он также выдал займы на сумму более 1100 млн руб., при этом интерес предприятий к его услугам растет с каждым годом.

В рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2024" в Екатеринбурге глава региона, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев встретился с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. В ходе встречи Вячеслав Федорищев отметил, что взаимодействие с Фондом развития промышленности у региона хорошо налажено, и есть возможности для расширения дальнейшего сотрудничества. Также руководитель области сообщил, что региональный фонд развития промышленности в очередной раз был докапитализирован в рамках поправок в бюджет.

"Завод участник нацпроекта "Производительность труда" с 2019 года. За это время на предприятии внедрены принципы бережливого производства, увеличена производительность труда и результатом этой работы, при участии ФРП, стала новая автоматическая линия производства автомобильных колес. Всего с 2015 г. при поддержке ФРП в Самарской области реализовано 38 инвестиционных проектов на сумму более 19 млрд рублей. И эта работа продолжается — в текущем году уже объем финансирования составил свыше 7 млрд рублей", — прокомментировал врио заместителя министра — руководителя департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.

Таким образом, государственные меры поддержки, реализуемые на федеральном и региональном уровне, позволяют нашим промышленным предприятиям успешно модернизировать производство, внедрять новые технологии, осваивать выпуск конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. Это способствует развитию промышленного потенциала Самарской области, повышению ее экономической устойчивости и обеспечению технологического суверенитета страны.

Машиностроение №1

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Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

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Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

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