В Самаре эксперты обсудили вопросы развития промышленного потенциала региона

В четверг, 25 июля, в Самаре прошел круглый стол, посвященный вопросам развития промышленного потенциала губернии.

В обсуждении приняли участие депутат Самарской губернской думы, председатель комитета СГД по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, генеральный директор ООО "Волжский светотехнический завод Луч" Константин Лазарев, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор Евгений Франк, доцент кафедры государственного и административного права Самарского университета имени академика С. П. Королева, кандидат юридических наук Владислав Волков, депутат думы Тольятти Андрей Набиев.

Владимир Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио губернаторов девяти регионов. В их числе — глава Самарской области Вячеслав Федорищев, который назначен председателем комиссии по направлению "Промышленность".

В рамках круглого стола эксперты обсудили, как назначение отразится на развитии промышленного сектора региона и какие отрасли сегодня могут стать локомотивами привлечения федеральных ресурсов в область.

"Задача Госсовета РФ заключается в том, чтобы вырабатывать основные ориентиры государственной политики, которые впоследствии находят свое выражение в виде законов, программ развития, определении приоритетных направлений поддержки отраслей развития промышленности. И безусловно включение Вячеслава Андреевича в состав Госсовета в качестве председателя Комиссии по промышленности позволит представлять и защищать интересы нашего региона на самом высоком уровне", — отметил Виктор Кузнецов.

"Вхождение в состав Госсовета в статусе врио губернатора — это серьезный аванс и знак доверия со стороны главы государства, особенно в условиях избирательной кампании", — согласился Владислав Волков.

Таким образом, с этим назначением регион получил лоббиста и защитника интересов в федеральном центре. Но есть еще и сенаторская тройка, которую представил Вячеслав Федорищев, предложив кандидатуры экс-губернатора Дмитрия Азарова, депутата Госдумы Андрея Трифонова, депутата Самарской губернской думы Марину Сидухину.

"Думаю, оптимальным выбором был бы Дмитрий Игоревич Азаров, он знает, в какие кабинеты важно и нужно дойти, чтобы добиться в максимально короткие сроки решения вопросов. Кстати, именно он с коллегами из Совета Федерации стал инициатором программы формирования комфортной городской среды, которая впоследствии стала федеральной и благодаря которой сегодня преображаются сотни и тысячи дворов и общественных пространств не только в Самарской области, но во всех регионах России", — напомнил председатель комитета СГД по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

Решение Президента о назначении Вячеслава Федорищева председателем Комиссии Госсовета по промышленности — это окно возможностей для промышленных предприятий региона, — считает генеральный директор ООО "Волжский светотехнический завод Луч" Константин Лазарев.

"Вопросы потребностей ведущих предприятий отраслей, потребностей малого и среднего бизнеса, который зачастую является поставщиком для крупнейших предприятий, будут ложиться в картинку формирования повестки Комиссии Госсовета по промышленности. Однозначно для бизнеса такое решение президента — это преимущество. С первых дней назначения в наш регион Вячеслав Федорищев проводит встречи с руководством предприятий, промышленных предприятий, бизнеса, на которых внимательно выслушивает потребности, предложения, идеи. Все они у него "на карандаше". Уверен, что будет хороший импульс для развития предприятий, которые работают в регионе", — подчеркнул Константин Лазарев.

В ходе диалога эксперты затронули вопрос о том, какие отрасли промышленности могут стать локомотивами развития региона и страны.

"В структуре промышленности Самарской область примерно четверть занимает сырьевая деятельность — добыча энергоресурсов. Безусловный приоритет на сегодняшний день — это странкостроение. Сейчас эта отрасль пошла в рост. Сегодня в регионе опережающими темпами развивается опережающими темпами автомобильная промышленность. В этом году рост производства на АвтоВАЗе составляет 72% к первому полугодию прошлого года. Необходимо поддерживать и новые для нашей страны отрасли — фармакология", — перечислил Виктор Кузнецов.

Одним из важнейших стал вопрос о кадрах для региональной промышленности. О путях решения проблемы рассказал проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского Политеха, доктор технических наук, профессор Евгений Франк. Важно, чтобы ребята-выпускники школ оставались учиться в вузах региона. Самарская область является одним из сильнейших научно-образовательных центров России. Активно развиваются высшие учебные заведения, в том

числе аэрокосмической, медицинской, инженерной отраслей и гуманитарного направления. Ключевые вузы имеют статус опорных.

Университеты области успешно участвуют в программе "Приоритет-2030". Кроме того, очень важно продолжать работу со студентами, поступившими в вузы других регионов, приглашать их для прохождения практики на наших, самарских предприятиях. И конечно же, для закрепления молодежи важно создавать новые высокооплачиваемые рабочие места, формировать качественную и комфортную городскую среду.

Эксперты сошлись во мнении: сегодня, когда наша страна борется за свой суверенитет, преодолевая вызовы и развиваясь, вопреки несправедливым санкциям, противостоять врагу можно только имея крепкую промышленность, серьёзную экономику и консолидированное общество. Поэтому безусловно формирование промышленной политики, которая бы эту задачу решала, — это не только доверие, но и колоссальная ответственность, которая возложена на главу Самарской области по достижению целей, которые определены президентом России.