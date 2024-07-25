Президент Владимир Путин включил Вячеслава Федорищева в состав президиума Госсовета

В четверг, 25 июля, президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым вносятся изменения в состав президиума Государственного совета.
Так, в состав президиума Госсовета включен врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
Ранее указом президента Вячеслав Федорищев возглавил комиссию Госсовета по направлению "Промышленность".
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...