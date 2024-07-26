На трассе М-5 под Сызранью ночью горела иномарка

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В пятницу, 26 июля, в 3:40 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины на 913-м километре трассы М-5 в Сызранском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.