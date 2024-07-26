Спецтехника CHENGLONG с субсидией на первый лизинговый платёж в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования седельных тягачей CHENGLONG, в рамках которой предоставляется субсидия в размере 500 тыс. рублей.

Предложение распространяется на седельный тягач CHENGLONG H7 с колёсной формулой 4×2. При оформлении лизинговой сделки будет применена скидка-субсидия в размере 500 тыс. рублей, которая зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Программа разработана в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку и действует на договоры, заключенные до конца 2024 года. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора программы. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД или Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.