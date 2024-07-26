Жителей Самарской области приглашают к участию во всероссийской премии "Время молодых". Принять участие могут все, кому небезразлична молодежь: от сотрудников органов власти до лидеров молодежных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций.

Впервые премия прошла в 2021 году. Ее цель — поощрение различных организаций, лидеров молодежной сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодежной политики, коммерческих организаций, СМИ, блогеров и медиа, чья деятельность ориентирована на молодых.

Проекты Самарской области неоднократно были отмечены в премии "Время молодых". В 2021 г. в номинации "Окружная форумная дирекция" лидером стал Молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа "iВолга", в номинации "Студенческие медиа" по направлению "Голос молодых" лучшей была признана команда медиа Самарского университета "Самокат". В 2022 г. III место в номинации "Событие года" и общественное признание на федеральном уровне завоевал XXX юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна", который проходил в Самарской области. В 2023 г. "iВолга" снова стала лучшим окружным форумом (I место), также в номинации "Будущее молодых" был отмечен заместитель директора по воспитательной работе самарской школы № 121 Владислав Дерябин (III место).

В 2024 г. будут определять победителей и призеров в семи номинациях:

"Событие года" — для самых ярких событий в отрасли молодежной политики реализованных в течении года;

"Сообщества молодых" — для общественных объединений и сообществ, сделавших качественный рывок в своей работе в 2024 году;

"Друг молодых" — коммерческие компании, участвующие в реализации молодежной политики;

"Место молодых" — лучшие пространства для молодых;

"Голос молодых" — лучшие молодежные СМИ, лидеры общественного мнения;

"ГосСтарт" — лучшие молодежные советы федеральных органов исполнительной власти;

"Друг России" — лидеры молодежных сообществ российских соотечественников за рубежом до 35 лет, участников ВФМ 2024, объединившие вокруг себя единомышленников и продвигающие вместе объективный образ России за рубежом.

Важным нововведением 2024 г. стало возвращение возможности подавать заявки на участие в премии в свободном порядке. Для этого предусмотрена номинация "Вклад в молодость" — для физических и юридических лиц, внесших наиболее значимый вклад в развитие молодежной политики, осуществляющих социально-полезную деятельность, имеющих успешный опыт реализации проектов и программ в 2023–2024 гг., направленных на всестороннее развитие молодых людей, включая международные, федеральные, региональные и муниципальные проекты и программы.

Важной частью премии станет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодежью. В нем предусмотрены пять индивидуальных и две командных номинации.

Индивидуальные: "Рядом с молодежью: управление молодежной политикой"; "Время профессионалов: технологии работы с молодежью"; "Вклад в будущее: молодежная политика и воспитательная работа"; "Дорогу молодым: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах"; "Министр молодежи 2024" (для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, реализующих молодежную политику).

Командные: "Команда молодежного центра"; "Команда муниципалитета".

Прием заявок продолжается до 16 августа. В сентябре — октябре пройдет заочный этап конкурса, а в декабре финалисты встретятся на очном этапе.

Кроме того, объявлено о приеме заявок на конкурс "Молодежная столица России-2025" — для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики своего муниципалитета и субъекта.

Статус "Молодежная столица России" присуждается на год. Город, который становится Молодежной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса, авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение следующего года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в Молодежной столице России возводится арт-объект — ее символ — или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.