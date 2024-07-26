"Т Плюс" отремонтирует участок теплосети на улице Мичурина в Самаре

С 27 июля по 3 августа будет ограничено автомобильное движение по улице Мичурина в районе ее пересечения с Панова. Это связано с ремонтом тепловой сети по Мичурина. Работы будут вести специалисты "Т Плюс".
Дефект, требующий замены трубопровода, выявили с помощью робота-диагноста. Этот телеуправляемый комплекс погружают внутрь выведенной из работы тепловой сети, где выявляет коррозионные участки и определяет толщину стенок трубы в этих местах методом переменного намагничивания. Благодаря такому способу диагностики удалось определить критическое утончение стенки трубы на участке теплотрассы непосредственно под автомобильной дорогой.
В результате энергетики обновят 70 метров теплосети в двухтрубном исполнении. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения близлежащих многоквартирных домов.
Руководство "Т Плюс" приносит извинения жителям города за причиненные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам по подготовке областного центра к зиме.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!