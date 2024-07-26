"Т Плюс" отремонтирует участок теплосети на улице Мичурина в Самаре

С 27 июля по 3 августа будет ограничено автомобильное движение по улице Мичурина в районе ее пересечения с Панова. Это связано с ремонтом тепловой сети по Мичурина. Работы будут вести специалисты "Т Плюс".

Дефект, требующий замены трубопровода, выявили с помощью робота-диагноста. Этот телеуправляемый комплекс погружают внутрь выведенной из работы тепловой сети, где выявляет коррозионные участки и определяет толщину стенок трубы в этих местах методом переменного намагничивания. Благодаря такому способу диагностики удалось определить критическое утончение стенки трубы на участке теплотрассы непосредственно под автомобильной дорогой.

В результате энергетики обновят 70 метров теплосети в двухтрубном исполнении. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения близлежащих многоквартирных домов.

Руководство "Т Плюс" приносит извинения жителям города за причиненные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам по подготовке областного центра к зиме.