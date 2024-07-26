В Тольятти обсудили предложения в программу социально-экономического развития региона

25 июля в Тольятти состоялось первое рабочее заседание по разработке предложений для программы социально-экономического развития региона.

Разработка программы ведется по поручению врио главы области Вячеслава Федорищева. Она ляжет в основу практического плана действий всех муниципальных образований на ближайшие пять лет вперед.

Правительством Самарской области было разработано семь приоритетных направлений программы. Темой для обсуждения на первом кустовом заседании в Тольятти стала экология, как одно из важнейших направлений. На совещание по разработке программы были приглашены представители исполнительной и законодательной власти Тольятти, Жигулевска, Ставропольского района, промышленники, многочисленные общественники.

"Экологическая тема в Тольятти всегда вызывает много споров и дискуссий, но эта же тема и сплачивает общество — ведь все мы хотим жить в благополучном, чистом и красивом месте", - отметил глава администрации Тольятти Николай Ренц.

Затронув основные аспекты состояния окружающей среды в городе, глава администрации сформулировал конкретные предложения по улучшению экологии. Была озвучена задача перехода с пескосоляной смеси, которой зимой посыпают дороги и которая после таяния снега дают много пыли, на жидкостные смеси. Говорилось и о замене стареющих деревьев в городе на новые, и о необходимости вменить предприятиям обязательную уборку и благоустройство своих и прилегающих территорий. Также были высказаны планы по более активному строительству жилья и соцобъектов на территориях, отдаленных от промышленных предприятий, в первую очередь за Московским шоссе.

Депутат Самарской губернской думы, заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Денис Волков, выступая на заседании, подчеркнул необходимость приобретения новых современных постов по замеру загрязнения воздуха — сейчас их недостаточно, а имеющиеся способны распознать не весь спектр загрязняющих веществ. Он также отметил необходимость появления контейнеров для раздельного сбора мусора у всех жилых домов в области.

Общественник, член ОНФ Сергей Лушин затронул проблему сильного цветения воды в Волге и обратил внимание присутствующих на имеющиеся федеральные программы по улучшению состояния Волги, для участия в которых региону нужно заявляться как можно активнее.

Интересным было выступление представителя Института экологии Волжского бассейна Станислава Саксонова. Он говорил о необходимости более тесного взаимодействия ученых и властей при разработке и осуществлении экологических программ. Даже восстановление леса при знании необходимых нюансов даст более качественный и предсказуемый результат.

На совещании был вынесен целый ряд инициатив, касающихся улучшения состояния окружающей среды. Эти предложения и инициативы будут обсуждаться в области еще в течение месяца. Затем достойные будут внесены в общий план развития области.