УК выиграла суд у "Т Плюс", доказав необоснованность завышения платы за тепло

Управляющей компании "Жилстройэксплуатация" из Тольятти удалось отбиться в суде от претензий ПАО "Т Плюс" на сумму более 8 млн рублей. Коммунальщики доказали, что методика подсчета платы за поставляемое в многоквартирные дома тепло, в их случае использовалась неверно. Постановление апелляционной инстанции арбитражного суда опубликовано 24 июля.
Изначально, в марте этого года, исковые требования "Т Плюс" по взысканию задолженности по договору теплоснабжения и поставки горячей воды были полностью удовлетворены областным арбитражом. В ответ управляющая компания подала апелляционную жалобу, и 10 июля суд принял во внимание их позицию, отказав "Т Плюс" в иске полностью.
Судебные баталии возникли из применения различных методик подсчета платы за тепло и горячее водоснабжение. Как следует из материалов суда, позиция поставщика ресурсов состояла в том, что разницу между поставленным и израсходованным на горячее водоснабжение теплом, учитывают как отопление дома. Таким образом, разница в подсчетах превратилась в задолженность в сумме более 8 млн рублей за определенный период.
УК, в свою очередь, доказали, что в их конкретном случае — при установленных приборах учета тепла и горячей воды — излишек поставленного тепла недопустимо перекладывать на отопление.
В результате суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что методика, применяемая ПАО "Т Плюс" для определения количества тепловой энергии на нужды отопления, является необоснованной и не соответствующей законодательству.
Редакция обратилась к сторонам с просьбой прокомментировать происходящее. "Т Плюс" дали формальный комментарий. Представители УК "Жилстройэксплуатация" отказались от комментариев.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!