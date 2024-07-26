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ЖКХ и благоустройство Общество

УК выиграла суд у "Т Плюс", доказав необоснованность завышения платы за тепло

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управляющей компании "Жилстройэксплуатация" из Тольятти удалось отбиться в суде от претензий ПАО "Т Плюс" на сумму более 8 млн рублей. Коммунальщики доказали, что методика подсчета платы за поставляемое в многоквартирные дома тепло, в их случае использовалась неверно. Постановление апелляционной инстанции арбитражного суда опубликовано 24 июля.

Изначально, в марте этого года, исковые требования "Т Плюс" по взысканию задолженности по договору теплоснабжения и поставки горячей воды были полностью удовлетворены областным арбитражом. В ответ управляющая компания подала апелляционную жалобу, и 10 июля суд принял во внимание их позицию, отказав "Т Плюс" в иске полностью.

Судебные баталии возникли из применения различных методик подсчета платы за тепло и горячее водоснабжение. Как следует из материалов суда, позиция поставщика ресурсов состояла в том, что разницу между поставленным и израсходованным на горячее водоснабжение теплом, учитывают как отопление дома. Таким образом, разница в подсчетах превратилась в задолженность в сумме более 8 млн рублей за определенный период.

УК, в свою очередь, доказали, что в их конкретном случае — при установленных приборах учета тепла и горячей воды — излишек поставленного тепла недопустимо перекладывать на отопление.

В результате суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что методика, применяемая ПАО "Т Плюс" для определения количества тепловой энергии на нужды отопления, является необоснованной и не соответствующей законодательству.

Редакция обратилась к сторонам с просьбой прокомментировать происходящее. "Т Плюс" дали формальный комментарий. Представители УК "Жилстройэксплуатация" отказались от комментариев.

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