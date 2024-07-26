АвтоВАЗ модернизирует производство под выпуск Lada Aura и Lada Iskra

С 29 июля по 18 августа на АвтоВАЗе и его дочерних предприятиях пройдут работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования, а также мероприятия, связанные с улучшением условий труда, сообщает пресс-служба предприятия. В общей сложности запланировано более 10 тысяч работ.

"Значительная часть работ связана с реализацией перспективных проектов. Планируется модернизация оборудования в цехе сварки Lada Vesta под проект Lada Aura. В рамках проекта Lada Iskra будут проводиться работы в цехе сварки и сборки. В частности, планируется подготовка зон формирования и доставки кит-комплектов на сборочный конвейер, модернизация стендов испытания готовых автомобилей", — уточняют на предприятии.

Будет оптимизирована и линия сборки Lada Niva. Также планируется реновация складов автокомпонентов, ремонтные работы в производстве чугунного литья, модернизация линии сборки двигателей.

С целью улучшения условий труда будет производиться очистка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования производственных корпусов. Кроме того, в различных подразделениях пройдет ремонт гардеробов, душевых, санузлов и других мест общего пользования.

В течение корпоративного отпуска планируется сформировать задел автокомпонентов для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы предприятия. Запуск всех сборочных линий АвтоВАЗа после отпуска запланирован на 19 августа.