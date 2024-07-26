АвтоВАЗ модернизирует производство под выпуск Lada Aura и Lada Iskra

С 29 июля по 18 августа на АвтоВАЗе и его дочерних предприятиях пройдут работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования, а также мероприятия, связанные с улучшением условий труда, сообщает пресс-служба предприятия. В общей сложности запланировано более 10 тысяч работ.
"Значительная часть работ связана с реализацией перспективных проектов. Планируется модернизация оборудования в цехе сварки Lada Vesta под проект Lada Aura. В рамках проекта Lada Iskra будут проводиться работы в цехе сварки и сборки. В частности, планируется подготовка зон формирования и доставки кит-комплектов на сборочный конвейер, модернизация стендов испытания готовых автомобилей", — уточняют на предприятии.
Будет оптимизирована и линия сборки Lada Niva. Также планируется реновация складов автокомпонентов, ремонтные работы в производстве чугунного литья, модернизация линии сборки двигателей.
С целью улучшения условий труда будет производиться очистка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования производственных корпусов. Кроме того, в различных подразделениях пройдет ремонт гардеробов, душевых, санузлов и других мест общего пользования.
В течение корпоративного отпуска планируется сформировать задел автокомпонентов для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы предприятия. Запуск всех сборочных линий АвтоВАЗа после отпуска запланирован на 19 августа.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы