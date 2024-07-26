В рамках нацпроекта "Производительность труда" "Волгопромвентиляция" увеличила выработку на 36%

В Самарской области продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Так, компания "Волгопромвентиляция" (Новокуйбышевск) вместе с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда завершила пилотный проект по внедрению методик бережливого производства.

ЗАО НЗВЗ "Волгопромвентиляция" специализируется на производстве оборудования для систем вентиляции и кондиционирования. География поставок продукции включает 59 субъектов РФ и пять стран СНГ. Предприятие активно внедряет российские и европейские технологии, стремясь к повышению эффективности и качества продукции.

В рамках пилотного проекта, на предприятии провели изменения в производственном процессе, направленные на повышение эффективности и устранение потерь. В качестве пилотного потока было выбрано направление "Изготовление продукции для систем вентиляции и кондиционирования". Основными причинами выбора его оптимизации стали выявленные здесь при диагностике проблемы и потери.

"Внедрение методик бережливого производства на "Волгопромвентиляции" позволило не только существенно улучшить ключевые показатели эффективности, но и создать эталонный участок, на котором были стандартизированы рабочие процессы и организован промежуточный склад. Это позволило значительно сократить потери времени и ресурсов, а также повысить общую производительность труда", — отметил Илья Арискин, руководитель проекта РЦК.

В рамках проекта были достигнуты следующие конкретные улучшения. Стандартизация рабочих мест и внедрение визуализации на участке сборки малых вентиляторов привели к сокращению времени на поиск и перемещение комплектующих. Созданный промежуточный склад со страховым запасом позволил оптимизировать процесс снабжения и сократить время простоя оборудования. А система почасового анализа производственных процессов сделала прозрачным и контролируемым выполнение планов. Проведена инвентаризация и оптимизация размещения оборудования, что освободило производственные площади и улучшило логистику внутри цеха.

"Национальный проект "Производительность труда" направлен на повышение конкурентоспособности и эффективности российских предприятий, — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков. — И таких предприятий, готовых к новой философии производительности труда в Самарской области 178. С помощью нацпроекта они безвозмездно улучшают производственные процессы, внедряя новые "бережливые компетенции". Кроме того, государство сегодня разрабатывает и внедряет меры поддержки предприятий — участников нацпроекта. Наиболее востребованной из них является инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. За время реализации проекта правом применения этого вычета воспользовались более двух десятков компании, общая сумма вычетов составила около 2 млрд рублей".

В рамках пилотного проекта были созданы проектный офис, сертифицированы внутренние тренеры и проведены конкурсы по ППУ. "В какой-то момент мы поняли, что мы достигли своего предела по производству и хотелось бы поднять планку выше для себя, потому и обратились в центр. Результатом мы довольны. Но не собираемся на этом останавливаться. Мы хотим тиражировать на все участки в дальнейшем. И, думаю, у нас все получится", — поделился планами заместитель производства "Волгопромвентиляция" Антон Порунов.

В целом мероприятия по внедрению инструментов бережливого производства позволили сократить время протекания процесса на 55%, а также увеличить выработку пилотного потока предприятия на 36%.