В Самаре ликвидировали пожар повышенной сложности

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В пятницу, 26 июля, в 19:17, начался пожар на ул. XXII Партсъезда, 201 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.