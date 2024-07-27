Пятерых мигрантов-нарушителей нашли на стройплощадке в Самаре

В Самаре полицейские провели очередные рейды по мигрантам. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На стройплощадке в Октябрьском районе обнаружили двух иностранцев, работавших без разрешительных документов, и еще пятерых — не уведомивших Управление по вопросам миграции о заключении трудового договора.

Теперь правоохранители также привлекут к административной ответственности недобросовестного работодателя.