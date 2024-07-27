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В Самаре погибла девушка, упавшая с 17 этажа

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ночью 27 июля в Самаре погибла 22-летняя девушка, упавшая из окна многоэтажки. Об этом сообщает ГТРК Самара.

Ночью 27 июля в Самаре погибла 22-летняя девушка, упавшая из окна многоэтажки. Об этом сообщает ГТРК Самара.

По словам очевидцев, она выпала из окна на 17 этаже на ул. 5 Просека, 110д. При этом на одном из верхних этажей видно разбитое окно. Но, выпала ли девушка именно оттуда не ясно.

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