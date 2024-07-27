В Самаре погибла девушка, упавшая с 17 этажа

Ночью 27 июля в Самаре погибла 22-летняя девушка, упавшая из окна многоэтажки. Об этом сообщает ГТРК Самара.
Ночью 27 июля в Самаре погибла 22-летняя девушка, упавшая из окна многоэтажки. Об этом сообщает ГТРК Самара.
По словам очевидцев, она выпала из окна на 17 этаже на ул. 5 Просека, 110д. При этом на одном из верхних этажей видно разбитое окно. Но, выпала ли девушка именно оттуда не ясно.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс