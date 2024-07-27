В Тольятти помощь спасателей потребовалась ребенку, застрявшему в качелях

В субботу, 27 июля, помощь сотрудников Центра гражданской защиты Тольятти потребовалась на детской площадке. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор учреждения Андрей Дербенев.
На детской площадке в районе дома № 31 по ул. Ворошилова восьмилетний ребенок застрял ногой в качелях. Для эвакуации ребенка пришлось использовать гидравлический инструмент.
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