В Тольятти помощь спасателей потребовалась ребенку, застрявшему в качелях

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В субботу, 27 июля, помощь сотрудников Центра гражданской защиты Тольятти потребовалась на детской площадке. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил директор учреждения Андрей Дербенев.

Фото: Центр гражданской защиты Тольяти