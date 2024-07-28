Под Тольятти спасатели вытаскивали водителя, застрявшего в разбитой Lada Granta

В воскресенье, 28 июля, в Ставропольском районе участнику ДТП потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В 12:50 в районе с. Нижнее Санчелеево столкнулись попутные Toyota и Lada Granta. От удара оба автомобиля съехали с дороги.

Водитель вазовской легковушки пострадал и оказался зажат в салоне. В 13:45 спасатели вызволили его и передали врачам скорой помощи.