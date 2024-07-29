Пожар в Самаре временно заблокировал движение трамваев

В понедельник утром, 29 июля, в Самаре загорелись аварийные расселенные дома на ул. Советской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. В связи с пожаром временно было заблокировано движение трамваев. Позже его восстановили, сообщили в пресс-службе администрации.

"Горели расселенные аварийные дома. На текущий момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Движение трамваев на пересечении улиц Черемшанский и Советской восстановлено", - рассказали в мэрии города.

Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре на ул. Советская поступило в 05:17.

"Горели два неэксплуатируемых строения на общей на площади 500 квадратных метров. В 07:36 пожар был ликвидирован", - отмечается в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлекались 32 специалиста и 8 единиц техники.