На территории межвузовского кампуса появятся квантум-парк, центр молодежной журналистики и геномный центр

На территории межвузовского кампуса в Самаре могут быть реализованы центр технологического предпринимательства, квантум-парк, центр молодежной научной журналистики и многое другое. Об этом заявил генеральный директор АНО "Дирекция кампуса" Дмитрий Романов на совещании Совета ректоров вузов Самарской области под руководством Геннадия Котельникова в Самарской губдуме.
Дмитрий Романов отметил, что в ходе обсуждения со всеми ректорами были сформулированы перспективные и уникальные идеи, которые можно реализовать на территории кампуса. В числе таких новых идей — центр технологического предпринимательства, квантум-парк, центр молодежной научной журналистики, геномный центр, центр промышленной эстетики и дизайна, электронная межвузовская библиотека, межвузовский лингвистический центр и многое другое.
Сейчас планируется проработка финансовых и организационных вопросов деятельности всех площадок, после чего будет представлена обновленная концепция с учетом профиля лабораторий и направлений образовательных программ.
Последние комментарии
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!