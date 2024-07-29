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На территории межвузовского кампуса появятся квантум-парк, центр молодежной журналистики и геномный центр

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории межвузовского кампуса в Самаре могут быть реализованы центр технологического предпринимательства, квантум-парк, центр молодежной научной журналистики и многое другое. Об этом заявил генеральный директор АНО "Дирекция кампуса" Дмитрий Романов на совещании Совета ректоров вузов Самарской области под руководством Геннадия Котельникова в Самарской губдуме.

Дмитрий Романов отметил, что в ходе обсуждения со всеми ректорами были сформулированы перспективные и уникальные идеи, которые можно реализовать на территории кампуса. В числе таких новых идей — центр технологического предпринимательства, квантум-парк, центр молодежной научной журналистики, геномный центр, центр промышленной эстетики и дизайна, электронная межвузовская библиотека, межвузовский лингвистический центр и многое другое.

 

Сейчас планируется проработка финансовых и организационных вопросов деятельности всех площадок, после чего будет представлена обновленная концепция с учетом профиля лабораторий и направлений образовательных программ.

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