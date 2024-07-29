Лизинг спецтехники Zoomlion с применением скидки в размере до 4% в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске программы финансирования техники Zoomlion. До конца 2024 года при заключении договора лизинга на избранные модели предоставляется скидка до 4% от итоговой стоимости транспортного средства.

Корпоративная преференция учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Так, например, лизинг специальных автокранов Zoomlion ZTC800, ZTC1000 и ZTC1500 выйдет дешевле на 3,5%, а на стреловые самоходные краны ZRT400 и ZRT600 действует скидка 4%. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным партнёром марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Подробные условия программы и матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по программе субсидирования доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оставить заявку на подбор специальной техники по нужным параметрам и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте.