16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК составил рейтинг страховой грамотности регионов Сбер запускает серию подкастов о людях с инвалидностью Лизинг спецтехники Zoomlion с применением скидки в размере до 4% в CARCADE Бизнес "под ключ": ВСК за год открыл 27 франчайзинговых офисов для предпринимателей малого и среднего бизнеса НОВИКОМ предоставит малому бизнесу 1,8 млрд рублей под "зонтичные" поручительства

Финансы Экономика и бизнес

Лизинг спецтехники Zoomlion с применением скидки в размере до 4% в CARCADE

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске программы финансирования техники Zoomlion. До конца 2024 года при заключении договора лизинга на избранные модели предоставляется скидка до 4% от итоговой стоимости транспортного средства.

Корпоративная преференция учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Так, например, лизинг специальных автокранов Zoomlion ZTC800, ZTC1000 и ZTC1500 выйдет дешевле на 3,5%, а на стреловые самоходные краны ZRT400 и ZRT600 действует скидка 4%. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным партнёром марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Подробные условия программы и матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по программе субсидирования доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев.  Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оставить заявку на подбор специальной техники по нужным параметрам и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xcgTHJ

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4