30 человек ликвидировали пожар на ул. Пугачевской в Самаре

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В понедельник, 29 июля, в 4:08, загорелся расселенный дом на ул. Пугачевской, 72 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.