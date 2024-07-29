Автомобилистка на BMW сбила электросамокатчика в Тольятти

В воскресенье, 28 июля, в Тольятти произошло ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:05 33-летняя женщина ехала на BMW X5 по ул. Спортивной в направлении Приморского бульвара. В районе дома № 35 она начала поворачивать налево там, где это запрещено, и сбила 23-летнего парня, ехавшего на электросамокате.
Молодой человек пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.