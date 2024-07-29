Автомобилистка на BMW сбила электросамокатчика в Тольятти

В воскресенье, 28 июля, в Тольятти произошло ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:05 33-летняя женщина ехала на BMW X5 по ул. Спортивной в направлении Приморского бульвара. В районе дома № 35 она начала поворачивать налево там, где это запрещено, и сбила 23-летнего парня, ехавшего на электросамокате.

Молодой человек пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.