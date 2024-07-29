В Самарской области за три дня поймали 37 пьяных водителей

В течение трех дней, с 26 июля по 28 июля, сотрудниками Госавтоинспекции в Самарской области остановили 37 нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же во время рейдов выявили более 1200 различных нарушений ПДД. Так, 194 водителя нарушили правила тонировки, 45 — неправильно перевозили детей, 181 человек не воспользовался ремнями безопасности.
Кроме того, 37 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 35 раз.
Также полицейские зафиксировали 22 нарушения ПДД, допущенных мотоциклистами.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.