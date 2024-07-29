В Самарской области за три дня поймали 37 пьяных водителей

В течение трех дней, с 26 июля по 28 июля, сотрудниками Госавтоинспекции в Самарской области остановили 37 нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов выявили более 1200 различных нарушений ПДД. Так, 194 водителя нарушили правила тонировки, 45 — неправильно перевозили детей, 181 человек не воспользовался ремнями безопасности.

Кроме того, 37 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 35 раз.

Также полицейские зафиксировали 22 нарушения ПДД, допущенных мотоциклистами.