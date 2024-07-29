ПСБ провел выпуск ЦФА для клиентов — юридических лиц

ПСБ на своей платформе Токеон разместил первые цифровые финансовые активы для юридических лиц — клиентов блока малого и среднего бизнеса банка общим объемом более 1 млрд рублей.

Эмитированные ЦФА удостоверяют право инвестора на денежное требование к ПСБ в конце срока их обращения, который составляет 32 дня, при этом номинальная стоимость одного актива составляет 1 000 000 рублей. Согласно условиям, при погашении ЦФА инвесторы получат гарантированный доход в размере 17,6% годовых к 100% вложенных средств.

"Выпущенные ЦФА ориентированы на потребности малого и среднего бизнеса. Они предоставляют клиентам ПСБ возможность оценить преимущества инновационного для финансового рынка продукта и получить повышенный по сравнению с традиционными инструментами, такими как депозиты или облигации, доход", — сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

"Этот выпуск расширяет базу инвесторов в ЦФА, размещаемые ПСБ. Предыдущие выпуски цифровых долговых обязательств банка были ориентированы на клиентов Private Banking. Юридические лица из сегмента МСБ также оценят привлекательную доходность и удобство нового финансового инструмента для размещения временно свободных средств", — отметил Петр Казакевич, руководитель блока финансовых рынков ПСБ.

"На платформе Токеон успешно состоялся уже пятый выпуск ЦФА от ПСБ, но впервые он ориентирован на юридических лиц. Этот выпуск позволит малому и среднему бизнесу познакомиться с ЦФА как инструментом инвестирования, оценить его удобства и преимущества. Мы надеемся, что для многих компаний это станет стимулом использовать цифровые активы в будущем не только для размещения свободных средств, но и для привлечения финансирования", — говорит Максим Хрусталев, генеральный директор платформы Токеон.