БК "Самара-2" завоевал "серебро" чемпионата России 3х3

БК "Самара-2" завоевала серебряные медали чемпионат России по баскетболу 3х3, который проходил в Рязани, сообщает пресс-служба клуба.
Отличились Яна Митрофанова, Кристина Евсейчева, Анастасия Ушкалова и Анна Здебская.
Мужская команда в чемпионате финишировала на седьмом месте.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.