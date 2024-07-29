В Самарской области 10 августа пройдет День физкультурника

10 августа во всех городах и районах Самарской области пройдут физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Центральной площадкой станет набережная реки Волга в Самаре.

В 8 утра на Первомайском спуске состоится зарядка с чемпионом, а с 10 часов стартует баскетбольный турнир "Оранжевый мяч".

Основная программа праздника начнется с 17 часов. В рамках шоу-программы "В ритмах спорта!" пройдет массовый "Спортивный вальс", подведение итогов фотоконкурса "Физкульт-привет!", конкурса арт-объектов "Спортивная губерния" и "Гонки блогеров".

Пройдет массовая общественная акция "Вместе с Родиной!" в поддержку участников СВО и фестиваль по военно-прикладным видам спорта с участием спортсменов–парашютистов Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России. В поддержку здорового образа жизни развернется работа площадки "Выбираю здоровье!".

С 17:00 начнут работу более 40 интерактивных площадок. Гости праздника посетят локации авиамодельного спорта, федерации кинологического спорта, северной ходьбы, спортивного ориентирования, также будут работать студия спортивного дизайна, дриблинг в хоккее, фехтование, скалодром, аттракционы "Детская страна" и "Спортлэнд". Состоятся турниры по армрестлингу, роллер-спорту, шахматам, городошному спорту, финалы фестиваля фиджитал-спорта и компьютерного спорта, фестиваля борьбы "Новая высота" и фестиваля единоборств "АйкиЛето2024", различные мастер-классы, презентации фитнес-клубов и производителей спортивного оборудования. Гости смогут пройти обучение современному мечевому бою и стать свидетелями установления рекорда России по спортивному метанию ножа, посетить площадки профессиональных клубов: волейбольной "Новы" и спидвейной "Мега-Лады".

Будет работать локация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, информационная площадка проекта "Стань чемпионом" и интерактивная площадка "Сто лет в движении".

На пляже пройдут бесплатные занятия по йоге, силовой гимнастике, боксу, пляжному футболу, пляжному волейболу, пляжному теннису, флаинг диску, зумбе, дыхательной гимнастике, фитнесу. А в акватории Волги состоится парусная регата.

На четвертой очереди набережной у Ладьи развернется локация "Спорт в кино!", в программе будут представлены документальные и художественные фильмы о спорте, спортсменах, тренерах. Также состоится обсуждение в формате открытого микрофона.

Все площадки объединит тематическая взрослая и детская спортивная игра, участниками которой смогут стать все гости спортивного праздника.

Вечером на главной сцене у бассейна ЦСКА состоится церемония вручения нагрудных знаков и удостоверений о присвоении государственных спортивных званий Российской Федерации, а также пройдет церемония награждения.

Финальным спортивным мероприятием Дня физкультурника станет легкоатлетический ночной забег "Огни Самары", который объединит участников на дистанциях 300, 600 и 1586 метров, 5 и 10 километров.