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Происшествия

Следователи начали проверку из-за видео, на котором подросток избивает девочку

ОТРАДНЫЙ. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по г. Отрадный СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка из-за распространения в соцсетях видео, на котором подросток избивает девочку, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В понедельник, 29 июля, в Telegram-канале "ЧП Самара" появилось видео, на котором подросток жестоко избивает девочку. "Всё произошло еще 19 июля в с. Тимашево, Кинель-Черкасского района. Конфликт, предположительно, мог начаться из-за того, что девочка оскорбила мать юноши, который ее впоследствии избил и заставил извиняться", — говорится в описании к посту.

В итоге на видео девочка извиняется, но один из подростков не перестает избивать ее, а второй снимает все на камеру. Останавливает нападавших приближающийся к месту происшествия автомобиль.

Ход проверки по данному факту взяла на контроль прокуратура. Кроме того, будет проверена работа органов системы профилактики и школы, в которой обучается подросток. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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