В Самаре 26 человек тушили строительное оборудование в здании на пр. Кирова

В понедельник, 29 июля, в 19:03 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре на пр. Кирова, 415 в Промышленном районе, сообщили в пресс-службе Управления.

По указанному адресу горело строительное оборудование в офисе на втором этаже, на общей площади 2 кв. метра. На тушение были направлены 26 человек и семь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 19:27.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.