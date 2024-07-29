В Самаре двухлетний малыш выстрелил себе в лицо из газового пистолета

В понедельник, 29 июля, на ул. Губанова в Самаре двухлетний ребенок случайно выстрелил себе в лицо из газового пистолета, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на собственный источник.

По предварительной информации, малыш нашел газовый пистолет и нажал на курок, что привело к несчастному случаю. В настоящее время остальные подробности инцидента остаются неизвестными. Специалистам предстоит провести проверку, чтобы выяснить, каким образом оружие оказалось в доступе для ребенка и кто несет ответственность за случившееся.

Отметим, газовый пистолет представляет собой нелетальное оружие. Оно предназначенное для стрельбы газовыми и холостыми патронами.