В Самаре двухлетний малыш выстрелил себе в лицо из газового пистолета

В понедельник, 29 июля, на ул. Губанова в Самаре двухлетний ребенок случайно выстрелил себе в лицо из газового пистолета, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на собственный источник.
По предварительной информации, малыш нашел газовый пистолет и нажал на курок, что привело к несчастному случаю. В настоящее время остальные подробности инцидента остаются неизвестными. Специалистам предстоит провести проверку, чтобы выяснить, каким образом оружие оказалось в доступе для ребенка и кто несет ответственность за случившееся.
Отметим, газовый пистолет представляет собой нелетальное оружие. Оно предназначенное для стрельбы газовыми и холостыми патронами.
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