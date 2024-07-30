Уровень подготовки региона к новому отопительному сезону составляет 79%

По состоянию на 25 июля средний уровень подготовки к отопительному сезону 2024/25 годов по Самарской области составляет 79% (при плановом 73%), сообщает министерство энергетики и ЖКХ региона. Готовность объектов жилищного фонда составляет 77%, объектов образования — 76%, объектов культуры — 79% и объектов здравоохранения — 84%.

В муниципалитетах региона действуют штабы по подготовке к отопительному сезону. В их состав включены представители Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и государственной жилищной инспекции Самарской области.

Также в текущем году реализуются восемь мероприятий по строительству и реконструкции котельных. За счет ППК "Фонд развития территории" в Жигулевске проводится реконструкция котельной № 25, за счет Фонда национального благосостояния ведутся работы на четырех объектах: трех котельных в Жигулевске и одной в Самаре. За счет областного бюджета проводится техническое перевооружение трех объектов в Похвистневском, Кошкинском и Кинель-Черкасском районах.