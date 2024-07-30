Уровень подготовки региона к новому отопительному сезону составляет 79%

По состоянию на 25 июля средний уровень подготовки к отопительному сезону 2024/25 годов по Самарской области составляет 79% (при плановом 73%), сообщает министерство энергетики и ЖКХ региона. Готовность объектов жилищного фонда составляет 77%, объектов образования — 76%, объектов культуры — 79% и объектов здравоохранения — 84%.
В муниципалитетах региона действуют штабы по подготовке к отопительному сезону. В их состав включены представители Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и государственной жилищной инспекции Самарской области.
Также в текущем году реализуются восемь мероприятий по строительству и реконструкции котельных. За счет ППК "Фонд развития территории" в Жигулевске проводится реконструкция котельной № 25, за счет Фонда национального благосостояния ведутся работы на четырех объектах: трех котельных в Жигулевске и одной в Самаре. За счет областного бюджета проводится техническое перевооружение трех объектов в Похвистневском, Кошкинском и Кинель-Черкасском районах.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!