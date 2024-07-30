КНПЗ взыскал с самарского МП 338 млн руб. за отопление

Муниципальное предприятие Самары "Инженерная служба" должно заплатить АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" 338 млн рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области.

Из этой суммы 282 млн руб. являются долгом за поставленное от заводской котельной тепло на отопление жилых домов с октября 2023 по январь 2024 года. Остальная сумма - неустойка.

Представители "Инженерной службы" в суде объясняли просрочку платежей долгами населения, "несвоевременно и не в полном объеме перечисляющего денежные средства за

теплоснабжение". Однако суд удовлетворил иск "КНПЗ" в полном объеме.