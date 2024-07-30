Самарские предприятия нарастили инвестиции в основной капитал на 20%

В I квартале 2024 г. инвестиции в основной капитал в Самарской области были на 19,9% выше, чем годом ранее. Увеличению инвестиций способствовали рост внутреннего спроса, развитие производств в рамках импортозамещения и расширение географии экспорта, отмечают в Отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России со ссылкой на июльский выпуск доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ".

По данным ведомства, основным источником финансирования инвестиций у предприятий региона, как и год назад, оставались собственные средства. Их доля в общем объеме инвестиций за I квартал 2024 г. возросла до 82,3% после 74,4% в аналогичном периоде прошлого года, при этом доля бюджетных средств снизилась до 8,0% с 19,1%.

Региональные предприятия нарастили долю инвестиций в машины и оборудование до 60,2% в общей структуре инвестиций по сравнению с 42,5% в аналогичном периоде 2023 года.

"Бизнес продолжает подстраиваться к новым условиям. Это подтверждают и данные мониторинга предприятий Банка России. Несмотря на трудности и определенные ограничения, региональные предприятия ожидают дальнейший рост инвестиционной активности в III квартале 2024 года, — отмечает заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Василий Гордеев. — Инвестиционные процессы — долгосрочные и требуют определенности экономических условий, и в первую очередь, ценовой стабильности. По прогнозу Банка России, в 2024 году российская экономика вырастет на 3,5–4,5%, а инфляция под влиянием денежно-кредитной политики снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем".