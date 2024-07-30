108 социальных проектов, реализуемых в Самарской области, стали финалистами премии "Наш вклад"

108 социальных инициатив, реализованных в Самарской области, вышли в финал Национальной премии "Наш вклад". Национальная премия "Наш вклад" — первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.

Результаты Национальной премии "Наш вклад" 2023-2024 опубликованы на сайте нашвклад.рф и на ресурсах ИД "Коммерсантъ".

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Координационном центре Правительства Российской Федерации. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.

Победители определились в шести основных номинациях: "Госкорпорации и госкомпании" — ПАО "Сбербанк", "Крупный бизнес. Сетевой" — ПАО "ВымпелКом", "Крупный бизнес. Регион" — ПАО АФК "Система", "Средний бизнес" — АО "МБНПК "Цитомед", "Малый бизнес" — ООО "АР СОФТ", "НКО" — благотворительный фонд "Женщины за жизнь".

В седьмой специальной номинации сезона 2023-2024 "Поддержка семьи" победителем стало АО "Национальная Медиа Группа". В этой номинации представлены проекты, отражающие цели Года семьи: семья как точка опоры, источник счастья, развития; преемственность поколений; многодетность; материнство, отцовство и детство; ответственность родителей за своих детей и забота о них.

Всего на участие в премии поступило 632 заявки со всей страны, включая новые регионы. Экспертный отбор успешно прошли 509 проектов, представленных 219 организациями — российскими бизнес-компаниями и НКО, ведущими социальную и благотворительную деятельность, созвучную целям и задачам нацпроектов. При этом 61 организация реализовала проекты, доступные и жителям Самарской области. Все финалисты премии стали обладателями статуса "Партнер национальных проектов России".

38% финалистов премии представляют крупный бизнес, 36% — некоммерческий сектор, 15% — госкорпорации и госкомпании, 8% — малый бизнес и 3% — средний бизнес. 73% проектов имеют федеральный масштаб, 27% — региональный.

С 2021 г. количество организаций-участников премии и проектов-финалистов увеличилось более чем в три раза.

Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: "Образование", "Демография", "Экология". В поддержку каждого из них количество добровольных инициатив бизнеса и НКО выросло троекратно.

При этом результаты текущего сезона премии показали растущий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как туризм, благоустройства городской среды, наука и здравоохранение.

Экспертный совет Национальной премии "Наш вклад" возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. В состав совета входят заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов, президент "Опоры России" Александр Калинин, президент РСПП Александр Шохин, председатель "Деловой России" Алексей Репик, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Партнеры: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ), Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опоры России", Международная премия #МЫВМЕСТЕ, Ассоциация грантодающих организаций "Форум Доноров", Агентство стратегических инициатив (АСИ), Альянс по вопросам устойчивого развития, Ассоциация менеджеров, консалтинговая фирма Kept.