ВСК: переходный возраст обходится родителям дорого

Страховой Дом ВСК выяснил, в каких регионах чаще всего травмируются дети, насколько для них опасен спорт и с какими рисками чаще всего сталкивались родители в 2024 году.
По данным Страхового Дома ВСК, труднее всего быть родителями подростков — на них приходится порядка 53% обращений в связи с несчастными случаями. На втором месте возрастная категория 7-12 лет — 44% происшествий, меньше всего хлопот доставляют дошкольники — до 4% страховых событий.
Чаще всего жертвами несчастных случаев становятся мальчики — 71% обращений. В основном дети получают в результате происшествий незначительные травмы — в 97% случаев.
На занятия в секциях, уличным спортом, физкультурой в школе и пр. приходится не более 5% страховых случаев. Также не часто дети получают повреждения во время катания на велосипедах (0,3%) и самокатах (0,1%).
А вот в период летних каникул родителям стоит насторожиться — только на май и июнь пришлось 35% несчастных случаев с детьми с начала года (т.е. в остальные месяцы фиксировалось в среднем по 16% ЧП).
Без учета Москвы (24% происшествий) самыми "опасными" регионами для детей стали:
1. Удмуртия (8,8%)
2. Башкортостан (4,7%)
3. Кировская область (4,5%)
4. Челябинская область (4,4%)
5. Приморский край (4%)
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.