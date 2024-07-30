ВСК: переходный возраст обходится родителям дорого

Страховой Дом ВСК выяснил, в каких регионах чаще всего травмируются дети, насколько для них опасен спорт и с какими рисками чаще всего сталкивались родители в 2024 году.

По данным Страхового Дома ВСК, труднее всего быть родителями подростков — на них приходится порядка 53% обращений в связи с несчастными случаями. На втором месте возрастная категория 7-12 лет — 44% происшествий, меньше всего хлопот доставляют дошкольники — до 4% страховых событий.

Чаще всего жертвами несчастных случаев становятся мальчики — 71% обращений. В основном дети получают в результате происшествий незначительные травмы — в 97% случаев.

На занятия в секциях, уличным спортом, физкультурой в школе и пр. приходится не более 5% страховых случаев. Также не часто дети получают повреждения во время катания на велосипедах (0,3%) и самокатах (0,1%).

А вот в период летних каникул родителям стоит насторожиться — только на май и июнь пришлось 35% несчастных случаев с детьми с начала года (т.е. в остальные месяцы фиксировалось в среднем по 16% ЧП).

Без учета Москвы (24% происшествий) самыми "опасными" регионами для детей стали:

1. Удмуртия (8,8%)

2. Башкортостан (4,7%)

3. Кировская область (4,5%)

4. Челябинская область (4,4%)

5. Приморский край (4%)