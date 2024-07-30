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Экономика и бизнес

Ольга Михеева уволена с поста гендиректора Института регионального развития

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ольга Михеева с 29 июля больше не является генеральным директором АНО "Институт регионального развития" (ИРР). По данным ИАС Seldon.Basis, автономную некоммерческую организацию возглавил Максим Козлов, до этого занимавший в ней пост директора по контрольно-аналитической работе.

Архив "ВН"

Институт регионального развития является управляющей компанией научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", базирующегося в Самаре.

Напомним, Ольга Михеева 17 мая этого года была задержана по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей. Сейчас Михеева находится под арестом.

При этом в Ленинском районном суде 7 июля был зарегистрирован иск Ольги Михеевой к ИРР и министерству образования и науки Самарской области. Из материалов, размещенных на сайте суда, следует, что она оспаривает приказ об увольнении. Первое заседание по этому делу назначено на 4 августа.

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