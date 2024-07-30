Ольга Михеева уволена с поста гендиректора Института регионального развития

Ольга Михеева с 29 июля больше не является генеральным директором АНО "Институт регионального развития" (ИРР). По данным ИАС Seldon.Basis, автономную некоммерческую организацию возглавил Максим Козлов, до этого занимавший в ней пост директора по контрольно-аналитической работе.
Институт регионального развития является управляющей компанией научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", базирующегося в Самаре.
Напомним, Ольга Михеева 17 мая этого года была задержана по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей. Сейчас Михеева находится под арестом.
При этом в Ленинском районном суде 7 июля был зарегистрирован иск Ольги Михеевой к ИРР и министерству образования и науки Самарской области. Из материалов, размещенных на сайте суда, следует, что она оспаривает приказ об увольнении. Первое заседание по этому делу назначено на 4 августа.
Последние комментарии
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.