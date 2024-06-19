Директор "Института регионального развития" Ольга Михеева не смогла обжаловать арест

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на содержание под стражей директора АНО "Институт регионального развития" (ИРР) Ольги Михеевой. Ранее по ходатайству следствия суд отправил ее в СИЗО на два месяца.
По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей. Михеева вины не признавала и со следствием не сотрудничала. У нее дома и на работе провели обыски. Расследованием и оперативным сопровождением занимаются полицейские.
Согласно информации сайта Самарского облсуда, жалоба Михеевой на решение Октябрьского райсуда поступила 10 июня. Ее рассмотрел Дмитрий Воложанинов. Решение об аресте осталось в силе.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки