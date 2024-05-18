Суд арестовал директора АНО "Институт регионального развития" (ИРР) Ольгу Михееву

В Самаре арестовали директора АНО "Институт регионального развития" (ИРР) Ольгу Михееву. Суд отправил ее по ходатайству следствия в СИЗО на два месяца.

Напомним, Михееву задержали накануне. По версии следствия, она незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую не выполняла. Предварительно ущерб оценили почти в 1,4 млн рублей.

По данным источников Волга Ньюс, Михеева вину не признавала и со следствием не сотрудничала. У нее дома и на работе провели обыски. Расследованием и оперативным сопровождением занимаются полицейские.