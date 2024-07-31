Полицейские нашли девять мигрантов-нелегалов в Самарском и Октябрьском районах Самары

Самарские полицейские провели миграционный рейд в Самарском и Октябрьском районах города. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Они проверили 90 человек и нашли девять нарушителей правил въезда и пребывания в РФ. Сейчас решается вопрос о выдворении двух из страны.