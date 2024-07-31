Приложение ВСК Страхование признано лучшим для урегулирования страховых событий по итогам исследования Российского Поведенческого Департамента

"ВСК страхование" заняло первое место в рейтинге мобильных приложений страховщиков в части урегулирования страховых событий по каско — таковы результаты исследования Российского поведенческого департамента, проведенного в первом полугодии 2024 года среди игроков рынка.
Российский Поведенческий Департамент (РПД) — это исследовательская компания, которая занимается подготовкой маркетинговых исследований, анализом клиентского опыта и разработкой новых продуктов.
В первом полугодии 2024 года РПД было проведено исследование клиентского опыта и функциональных возможностей мобильных приложений страховых компаний, а именно процесса урегулирования страховых событий по каско. Методология анализа учитывала клиентский путь (customer journey) типичного страхователя, включающий в себя все ключевые пользовательские задачи (фотофиксацию ДТП, составление заявлений, получение направления на ремонт авто и т. д.).
Самая высокая оценка присваивалась мобильным приложениям, в которых урегулирование для клиентов организовано с использованием передовых технологий и IT решений, которые позволяют оформить ДТП по каско удобно и с минимумом усилий со стороны клиентов.
По оценкам Российского Поведенческого Департамента, лидерство "ВСК Страхование" обусловлено несколькими факторами: высоким уровнем пользовательского опыта, широкими возможностями для онлайн-урегулирования страховых событий. Функционал приложения ВСК позволяет клиентам компании оформить практически любой тип ДТП дистанционно, получить автоматические подсказки по составлению заявки, сделать фотофиксацию происшествия и выбрать удобное СТО.
"В целом во всех рассмотренных мобильных приложениях опыт пользователя в части урегулирования убытков по каско реализован на достаточно высоком уровне. При этом путь клиентов в онлайн не всегда однозначен и часто включает в себя промежуточные шаги в виде обращения в офис и пр. Наиболее часто упоминаемый барьер — боязнь ошибки. Среди ключевых запросов клиентов к процессу стоит выделить потребность в более подробной навигации в части вызова компетентных органов и получения справок от них, а также прозрачности и прогнозируемости сроков и дальнейших действий со стороны страховщиков. Лучше всего на эти вызовы отвечает мобильное приложение ВСК, ставшее одним из лидеров нашего рейтинга", — отмечает Мария Абашкина, директор по исследованиям Российского Поведенческого Департамента.
"Сегодня дистанционные сервисы плотно вошли в нашу жизнь — пользователи привыкли, что при помощи смартфона можно заказать еду, пройти обучение, открыть вклад или оформить кредит. И страховщики активно внедряют цифровые решения, которые позволяют большую часть взаимодействия в онлайн формат. Урегулирование убытков — это, по сути, ключевая задача страховой компании, поэтому для нас было важно сделать процесс максимально простым и удобным для клиентов, попавших в стрессовую ситуацию. Мы поэтапно расширяли функционал приложения, что позволило в несколько раз сократить скорость фиксации страхового события. И мы видим, что сервис очень востребован среди пользователей — за несколько лет доля клиентов ВСК, предпочитающих дистанционные сервисы урегулирования по каско, выросла в несколько раз, до 65%", — отмечает руководитель управления аналитики и исследований Страхового Дома ВСК Федор Стоянов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.