Малый бизнес и самозанятые заявили о важности приносить своим делом пользу обществу

Большинство предпринимателей и самозанятых считают важным приносить своей деятельностью пользу окружающим — в решении социальных проблем и улучшении жизни людей в последние два года принимали участие 86% предпринимателей и 69% самозанятых. Также большая часть опрошенных положительно оценивают финансовое положение своего бизнеса и перспективы, а треть — планирует расширение штата. Об этом говорится в новом исследовании "Предприниматели России: исследовательский мониторинг" от Сбера и Минэкономразвития по итогам второго квартала 2024 года.

По-прежнему более половины (58%) предпринимателей считают финансовое положение своего бизнеса удовлетворительным. Стало больше предпринимателей, сообщивших о росте выручки за последние три месяца (22% во втором квартале против 14% в первом квартале), и меньше — заявивших о её снижении (25% во втором квартале против 34% в первом).

Чаще оптимистично настроены предприниматели 35-45 лет (57%), мужчины (54%) и те, кто в основном выполняет заказы для государства (57%). Настроены тревожно чаще предприниматели от 46 до 55 лет (53%), женщины (62%) и те, кто ведёт бизнес в городах с населением 500 тысяч человек и более (54%).

В последние три месяца 14% предпринимателей расширили штат работников, 72% — не производили никаких изменений, и только 14% — сократили число сотрудников. Похожая ситуация наблюдалась и в первом квартале. По-прежнему у трети предпринимателей в планах увеличение числа работников в ближайшие три месяца.

Во втором квартале по-прежнему почти 60% предпринимателей оценили условия для ведения малого бизнеса в своём регионе как удовлетворительные. Как и в первом квартале, более 40% ожидают, что условия для ведения бизнеса в следующие 12 месяцев будут стабильными.

"Сбер популяризирует меры господдержки малого бизнеса. Мы разработали конструктор госпрограмм, который помогает владельцу бизнеса выбрать подходящую льготную кредитную программу и подать заявку. В сервисе представлены как кредитные, так и некредитные меры поддержки. Кроме этого, Сбер регулярно проводит съезды и форумы при участии наших партнеров, таких как Минэкономразвития РФ, Опора России, Торгово-промышленная палата РФ и других. На них активно обсуждается тема поддержки бизнеса", — прокомментировал итоги опроса директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

74% предпринимателей полагают, что бизнесу могут быть полезны меры поддержки со стороны банков, а также финансовых и других компаний. Среди мер, которые эти организации предоставляют в помощь малому и микробизнесу, чаще всего предприниматели называли кредитные каникулы или отсрочки платежей (27%), льготную маркетинговую поддержку (26%), помощь в выходе на новые рынки (22%), IT-решения для бизнеса (22%), юридическую поддержку (21%), помощь в поиске сотрудников (21%), обучение бизнес-планированию и ведению бизнеса (19%), помощь в лицензировании и патентовании (14%) и организацию деловых мероприятий (12%).