16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер поздравил инкассаторов с профессиональным праздником, который отмечают 1 августа Малый бизнес и самозанятые заявили о важности приносить своим делом пользу обществу Банки вновь повышают ставки по накопительным счетам Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности НОВИКОМ расширяет возможности по операциям с цифровыми активами

Банки Финансы

Сбер поздравил инкассаторов с профессиональным праздником, который отмечают 1 августа

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Инкассаторская служба Сбера была организована в 1992 году. Подразделения инкассации присутствуют практически во всех уголках страны и помогают клиентам в работе с наличными. Сегодня более 17 тысяч клиентов — юридических лиц выбрали службу инкассации Сбера, кассиры более чем на 217 тысяч объектов регулярно встречают наших инкассаторов. Работу с наличными более 56 тысяч объектов банка и 32 тысяч других кредитных организаций обеспечивает команда инкассации Сбера.

Ежедневно на маршруты выезжают около 2,8 тысяч бригад инкассаторов, и каждая — на бронированном автомобиле, который является современным технологическим комплексом, работающим в слаженной связке с командой профессионалов.

"В работу подразделений инкассации постоянно внедряются передовые технологии. Но нашей главной ценностью остаются люди. Я вижу в глазах наших инкассаторов понимание, что они являются частью большой команды Сбера и от каждого зависит наш общий результат и успех наших клиентов.

Наши ребята — настоящие профессионалы, которые помогают клиентам чувствовать себя спокойно и уверенно, всегда придут на помощь и всегда рядом. Я верю, что инкассатор Сбера, собираясь утром на службу, думает не о том, что ему предстоит перевозить тяжелые сумки в опасной обстановке, а о том, что он своей ежедневной работой обеспечивает жизнеспособность экономики страны.

Поздравляю с профессиональным праздником всех инкассаторов! Пусть каждый день у вас будут спокойные маршруты. Желаю благополучия дома, успехов на службе, здоровья! Спасибо за ваш труд!", — сказал директор Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1