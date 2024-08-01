Сбер поздравил инкассаторов с профессиональным праздником, который отмечают 1 августа

Инкассаторская служба Сбера была организована в 1992 году. Подразделения инкассации присутствуют практически во всех уголках страны и помогают клиентам в работе с наличными. Сегодня более 17 тысяч клиентов — юридических лиц выбрали службу инкассации Сбера, кассиры более чем на 217 тысяч объектов регулярно встречают наших инкассаторов. Работу с наличными более 56 тысяч объектов банка и 32 тысяч других кредитных организаций обеспечивает команда инкассации Сбера.

Ежедневно на маршруты выезжают около 2,8 тысяч бригад инкассаторов, и каждая — на бронированном автомобиле, который является современным технологическим комплексом, работающим в слаженной связке с командой профессионалов.

"В работу подразделений инкассации постоянно внедряются передовые технологии. Но нашей главной ценностью остаются люди. Я вижу в глазах наших инкассаторов понимание, что они являются частью большой команды Сбера и от каждого зависит наш общий результат и успех наших клиентов.

Наши ребята — настоящие профессионалы, которые помогают клиентам чувствовать себя спокойно и уверенно, всегда придут на помощь и всегда рядом. Я верю, что инкассатор Сбера, собираясь утром на службу, думает не о том, что ему предстоит перевозить тяжелые сумки в опасной обстановке, а о том, что он своей ежедневной работой обеспечивает жизнеспособность экономики страны.

Поздравляю с профессиональным праздником всех инкассаторов! Пусть каждый день у вас будут спокойные маршруты. Желаю благополучия дома, успехов на службе, здоровья! Спасибо за ваш труд!", — сказал директор Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка Алексей Пономаренко.