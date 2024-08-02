В выходные в Самарской области будет дождливо

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ожидается в Самарской области со 2 по 5 августа.
В пятницу, 2 августа, в Самаре прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +23…+25 °C.
В субботу, 3 числа, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +22…+27 °C.
В воскресенье, 4 августа, в Самарской области сохранится переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +12…+17 °C, в дневные +22…+27 °C.
Начало рабочей недели, по прогнозам специалистов Приволжского УГМС, ожидается без осадков. Переменная облачность сохранится. Ветер юго-западный, 7…12 м/с, температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +23…+28 °C.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.