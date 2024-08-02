В Самарской области увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы

В Самарской области увеличена единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы, сообщили в пресс-служба областного правительства.
Выплата увеличена на 205 тыс. рублей и теперь составляет 1 205 000 рублей.
Подробную информацию о службе по контракту, условиях и положенных выплатах можно получить в пункте отбора на военную службу (в Самаре — ул. Ленинская, 147) или по телефонам: +7-917-016-9041, +7-977-072-3803.
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.