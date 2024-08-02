В Самарской области увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы

В Самарской области увеличена единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы, сообщили в пресс-служба областного правительства.

Выплата увеличена на 205 тыс. рублей и теперь составляет 1 205 000 рублей.

Подробную информацию о службе по контракту, условиях и положенных выплатах можно получить в пункте отбора на военную службу (в Самаре — ул. Ленинская, 147) или по телефонам: +7-917-016-9041, +7-977-072-3803.