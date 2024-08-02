ВСК изучил семейный бюджет россиян: 60% денег уходит на еду, медицину и коммуналку

Большая часть россиян — 56,5% — не ведет семейный бюджет или делает это от случая к случаю. Особенно ярко данная тенденция выражена среди людей в возрасте 35-44 лет. Среди финансово грамотных пар чаще всего практикуется общий семейный бюджет, который тратится преимущественно на еду, медицину и одежду. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК, проведенного по итогам первого полугодия 2024 года.

По данным ВСК, в среднем по стране чуть менее 43% россиян регулярно ведет семейный бюджет. Больше всего следят за расходами жители Воронежской и Новосибирской областей. Полностью отказываются от планирования бюджета 13% россиян. Большинство из них южане — в Краснодарском крае эту тенденцию поддерживает 26% жителей, а в Ростовской области почти 29%.

Еще 43% россиян не определились с финансовым поведением, и контролируют свои расходы от случая к случаю. Больше всего это характерно для Свердловской области (61% респондентов придерживается такой стратегии), Татарстана и Самарской области (по 58%).

Большая часть российских семей (из тех, кто в принципе фиксирует расходы семьи) — 77% — придерживается традиционной финансовой модели, когда у пары общий бюджет. Больше всего это распространено в Новосибирской области (доля респондентов с общим бюджетом достигает 92%), а меньше всего — в Ростовской области и Пермском крае (только 50%).

Чаще всего ответственны за контроль семейного бюджета либо оба супруга (46%), либо жена (22%). В отдельных регионах число женщин, распоряжающихся финансами семьи выше — в Новосибирской области 46%, в Свердловской области 40%. Примечательно, что в Москве, наоборот, за расходами несколько чаще следит супруг (22% против 14% в среднем по стране). А совместный контроль бюджета супругами особенно характерен для юга — в Ростовской области 80% семей придерживаются такой модели, в Краснодарском крае 62%. Отличаются и жители Татарстана — там 57% пар контролируют расходы совместно, а 28% (самый высокий показатель по стране) передают эту обязанность родителям.

Чаще всего семейный бюджет россиян направляется на следующие статьи расходов: