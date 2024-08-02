ВСК изучил семейный бюджет россиян: 60% денег уходит на еду, медицину и коммуналку

Большая часть россиян — 56,5% — не ведет семейный бюджет или делает это от случая к случаю. Особенно ярко данная тенденция выражена среди людей в возрасте 35-44 лет. Среди финансово грамотных пар чаще всего практикуется общий семейный бюджет, который тратится преимущественно на еду, медицину и одежду. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК, проведенного по итогам первого полугодия 2024 года.
По данным ВСК, в среднем по стране чуть менее 43% россиян регулярно ведет семейный бюджет. Больше всего следят за расходами жители Воронежской и Новосибирской областей. Полностью отказываются от планирования бюджета 13% россиян. Большинство из них южане — в Краснодарском крае эту тенденцию поддерживает 26% жителей, а в Ростовской области почти 29%.
Еще 43% россиян не определились с финансовым поведением, и контролируют свои расходы от случая к случаю. Больше всего это характерно для Свердловской области (61% респондентов придерживается такой стратегии), Татарстана и Самарской области (по 58%).
Большая часть российских семей (из тех, кто в принципе фиксирует расходы семьи) — 77% — придерживается традиционной финансовой модели, когда у пары общий бюджет. Больше всего это распространено в Новосибирской области (доля респондентов с общим бюджетом достигает 92%), а меньше всего — в Ростовской области и Пермском крае (только 50%).
Чаще всего ответственны за контроль семейного бюджета либо оба супруга (46%), либо жена (22%). В отдельных регионах число женщин, распоряжающихся финансами семьи выше — в Новосибирской области 46%, в Свердловской области 40%. Примечательно, что в Москве, наоборот, за расходами несколько чаще следит супруг (22% против 14% в среднем по стране). А совместный контроль бюджета супругами особенно характерен для юга — в Ростовской области 80% семей придерживаются такой модели, в Краснодарском крае 62%. Отличаются и жители Татарстана — там 57% пар контролируют расходы совместно, а 28% (самый высокий показатель по стране) передают эту обязанность родителям.
Чаще всего семейный бюджет россиян направляется на следующие статьи расходов:
- В основном россияне (32%) тратят на еду от 21 до 30% семейного бюджета. Больше, чем в среднем, таких респондентов проживает в Свердловской и Новосибирской области (половина респондентов подтвердили большие траты на продукты).
- Покупка лекарств и затраты на медицинскую помощь чаще всего (для 45% респондентов) обходятся в 7-10% бюджета. Самые большие расходы в этой категории в Волгоградской области — 11-20% от доходов, для 33% опрошенного населения региона.
- На одежду основная доля россиян (37%) тратит до 10% доходов семьи. В отдельных регионах этот показатель выше. В лидерах Санкт-Петербург — 44% жителей тратит на одежду 11-20% бюджета.
- Для трети (33%) отечественных семей 6-10% в среднем составляют затраты на коммунальные платежи. Самые высокие показатели в Пермском крае — там для 40% населения они достигают 20% бюджета.
- Для 38% россиян доля расходов на развлечения (походы в кафе, досуг) не превышают 5% доходов, для 34% — этот показатель равен 6-10%. До 20% семейного бюджета на развлечения готовы тратить преимущественно москвичи.
- Не более 10% доходов чуть больше четверти россиян готовы откладывать "на черный день", до 20% доходов готовы откладывать 21% жителей страны. Больше 20% из бюджета оставляют для накоплений жители Ростовской области (почти треть от опрошенных в регионе)
- Меньше (доля от всех расходов семьи) всего респонденты тратят на аренду жилья и образование. 34% россиян признались, что совсем не тратят семейный бюджет на учебу, а для 79% нет необходимости снимать квартиру.
Последние комментарии
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.