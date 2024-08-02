27 человек эвакуировали из-за загоревшейся квартиры на ул. Металлистов в Самаре

В пятницу, 2 августа, в Самаре произошел пожар на ул. Металлистов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 7:34 загорелись вещи на балконе в доме № 70. Позже пламя перекинулось в комнату, площадь пожара составила 10 кв. м.

Из здания эвакуировали 27 человек, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали в 8:22.