"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за вторую половину июля

За период с 12 по 25 июля "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 65 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 422 убытка. Чаще всего клиенты обращались в компанию по причине повреждения имущества водой.

Самая крупная выплата за этот период составила 5,2 миллиона рублей. Страховой случай произошел в Калужской области: сгорел застрахованный дом. В результате короткого замыкания застрахованное имущество было полностью уничтожено. "Ингосстрах" после предоставления всех необходимых документов выплатил клиенту страховое возмещение в размере полной страховой суммы.

Еще один аналогичный страховой случай произошел в Московской области — проблемы с проводкой привели к возгоранию дома, из-за чего имущество было полностью уничтожено. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю 5 миллионов рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Можно выбрать уже готовый полис среди предложений компании, или собрать страховку самостоятельно, выбрав, что и на какую сумму застраховать. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику, урон от стихийных бедствий или ущерб соседям при ремонте.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.