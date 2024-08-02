ВТБ: рынок розничных пассивов может вырасти в этом году на 24%

По итогам семи месяцев общерыночный объем розничных пассивов вырос на 13% и достиг 51 трлн рублей. ВТБ традиционно растет быстрее — портфель розничных сбережений банка вырос на четверть, до 8,5 трлн рублей. К концу года объем сбережений физлиц на рынке вырастет до 55,8 трлн (на 24%), а портфель розничных пассивов ВТБ — до 9,6 трлн. Такой прогноз в ходе пресс-конференции дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте — ставки по рублевым инструментам держатся на экстра-высоком уровне уже 8 месяцев. Объем рынка рублевых пассивов в июле может достичь 47,5 трлн, а к концу года — 51,9 трлн. Рост за 2024 год составит 26%. Объем привлеченных средств в ВТБ с начала года вырос более, чем на 1,6 трлн рублей (23,5%).

"Ключевая ставка дает розничному клиенту однозначный сигнал — сейчас выгоднее копить, а не тратить. Ставки по вкладам вот-вот достигнут 20%, и в этом году потребители могут получить рекордную доходность, разместив свои средства на депозитах и накопительных счетах. Вкладчики проявляют интерес к "коротким" и среднесрочным продуктам — на них приходится более 92% от всех открытых в этом году вкладов. Думаю, что решение регулятора повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта откроет новый этап борьбы банков за вкладчиков — не только ценовой, но и продуктовой", — прокомментировал Георгий Горшков.