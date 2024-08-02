20 лет спустя: в Самаре сдали еще одну секцию проблемной долевки на Димитрова

31 июля в Самаре введен в эксплуатацию проблемный жилой дом из реестра обманутых дольщиков по ул. Димитрова, 74а. Об этом сообщает региональная прокуратура. Сейчас ведется подготовка к передаче квартир гражданам.

Напомним, строительство 10-этажного дома из четырех секций началось в 2004 г. КО СРО ОООИ "Единство". Застройщик обанкротился, за достройку взялась Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства, которая тоже была признана несостоятельной. Дом достраивается за счет областного бюджета Самарским региональным фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства. Две секции сдали в 2023 году.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что в процессе строительства руководители фонда и подрядной организации ООО "Арбит строй" неоднократно предостерегались прокуратурой района о недопустимости нарушения сроков сдачи объекта, для устранения нарушений им вносились представления, а виновные лица привлекались к ответственности.

"Кроме того, прокуратурой района регулярно проводились комиссионные выезды для осмотра текущего состояния объекта, для урегулирования вопросов соблюдения прав дольщиков, заслушивались отчеты представителей заинтересованных ведомств и застройщика о ходе строительства. Активное сопровождение процесса строительства позволило своевременно разрешать возникающие проблемы" - указывают в прокуратуре.

Благодаря принятым мерам удалось восстановить права 78 граждан — участников долевого строительства, отметили в ведомстве.